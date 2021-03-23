Глава «Сильной России» Антон Цветков призвал контролировать расходы чиновников

Москва, 23 марта. Для уничтожения коррупции в России надо отслеживать не доходы, а расходы чиновников. Об этом ФАН заявил председатель общероссийского движения «Сильная Россия» и экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

Общественный деятель объяснил, почему декларации о доходах российских госслужащих не показывают реального положения вещей.

«Мы давно уже добиваемся, чтобы с чиновников был спрос не только за их доходы, но и за расходы, потому что это наиболее эффективный метод профилактики и борьбы с коррупцией. Контроль только за доходами, как выясняется, не показывает всей картины. Недобросовестный человек всегда найдет лазейки в законе и попытается его обойти, особенно в вопросе обогащения. А вот контроль за расходами поможет ограничить тех, кому нравится демонстративно сорить деньгами», — изложил свою точку зрения на проблему Цветков.

Общественный деятель заметил, что все уже привыкли: чиновники — бедные, но живут богато. По словам Цветкова, подавая минимальные декларации, недобросовестные госслужащие пользуются жильем и автомобилями премиального класса и зачастую ведут роскошный образ жизни. Возникает закономерный вопрос: откуда деньги?

Председатель общероссийского движения добавил, что ответа чаще всего нет, потому что получены эти деньги, как правило, незаконным путем.

«Поэтому контроль за расходами — давно назревшая необходимость. И помимо него следует также спрашивать с чиновников за автомобили, жилье и прочие фактически не принадлежащие им вещи, которыми они пользуются. Эта мера уже доказала свою эффективность в других странах мира, и мы ее полностью поддерживаем», — заключил политический деятель.

Ранее правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект по ужесточению антикоррупционных законов. Документ содержит предложение изымать неподтвержденные доходы чиновников в пользу государства.

В пояснительной записке к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О противодействии коррупции» говорится:

«Законопроектом предусмотрен механизм, позволяющий обращать в доход Российской Федерации денежные средства, поступившие на счета в банках и иных кредитных организациях лица, замещающего должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в случае, если сумма таких денежных средств превышает совокупный доход этих лиц за отчетный период и предшествующие ему два года, и в отношении них не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения».

Нижний предел суммы денежных средств, в отношении которых не представлены сведения, подтверждающие законность их получения, при котором органы прокуратуры должны обратиться в суд с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации соответствующей денежной суммы, предлагается установить в 10 000 рублей.