Волонтеры присоединились к поискам сбежавшей из больницы пациентки в Калужской области

Калуга, 23 марта. Молодую женщину, которая самовольно покинула медицинское учреждение, ищут волонтеры и полицейские. Пропавшую 26-летнюю местную жительницу ищут в городе Сухиничи.

Женщина ушла из больницы утром 19 марта в неизвестном направлении. В настоящее время о ее местоположении ничего неизвестно. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Калуга» уточнили, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Добровольцы описали приметы пациентки. Ее рост 172 сантиметра, нормального телосложения, голубой цвет глаз, длинные и красные волосы. На ней в момент пропажи была салатовая шапка, коричневая куртка с капюшоном, черные лосины, белые ботинки. При себе имела пакет с вещами и красную женскую сумку.

Кузбассовца, который без вести пропал 23 февраля, нашли погибшим, сообщил портал А42.RU. Волонтеры принесли соболезнования родным и близким и поблагодарили всех, кто принимал участие в поиске.