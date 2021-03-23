Украинский социолог провел параллель между ситуацией в Киеве и закатом Российской империи

Киев, 23 марта. Украина при президенте Владимире Зеленском напоминает Российскую Империю в ее последние годы и может попасть в бесконечный цикл зависимости от Запада.

Соответствующее мнение выразил местный социолог Павел Кутуев.

Президент Украины Владимир Зеленский допускает те же политические ошибки, что и последний российский император Николай II, уверен Кутуев. В особенности это касается производственной политики, которая роднит его с последним из правящих Романовых, уверен ученый.

Украина, неспособная обеспечить продуктами питания себя, продолжает экспортировать сельскохозяйственную продукцию. Зеленский с трибун обещает «накормить всю Европу и Эмираты в придачу», пока сами украинцы покупают польские яблоки и китайский чеснок.

«Николай II был прекрасным человеком и примерным семьянином, однако не очень интересовался вопросами государственного управления. Когда ему предлагали значимые концептуальные решения, он оказывался ужасно упертым. И была в годы его правление ставшая крылатой фраза «недоедим, но вывезем». То есть Российская Империя была сырьевой экспортно ориентированной экономикой», — дал краткий экскурс в историю эксперт.

И прибыль от таких операций не шла на развитие страны, а оседала в карманах крупнейших экспортеров и на счетах западных банков, продолжает эксперт. Это ровно то, что сейчас делает с Украиной ее президент.

«Я полностью согласна. Вроде «накормим всю Европу», а приходишь в супермаркет, и продукты там из Польши, из Турции, из Индии, из Китая даже!» — поддержала ученого ведущая украинского телеканала «Первый Независимый», в эфире которого и высказался Кутуев.

Чтобы это исправить достаточно ознакомиться с простейшими социально-экономическими теориями, уверен ученый, однако украинские чиновники в правительстве не удосуживаются ознакомлением с мало-мальски полезной информацией.

«Нашим чиновникам нужно прочитать классиков социально-экономической теории. Был такой ученый экономист Андре Гундер Франк. И он развил теорию зависимости. И как только Украина попадает в статус зависимой страны от более сильных государств, она тут же становится сельскохозяйственной преимущественно, становится узкоспециализированной, и граждане ее тоже становятся зависимыми», — заключил эксперт.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о реальной роли президента Владимира Зеленского в принятии управленческих решений на Украине. Ученый экономист Алексей Зубец заявил, что Зеленский — фигура номинальная, добровольно ставшая жертвой манипуляций со стороны официального Вашингтона.