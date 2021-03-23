Баранец назвал группировку ВСУ у границ Крыма в 2014-м колхозом «40 лет без урожая»

Военнослужащие ВСУ, группировка которых в 2014 году находилась у границ Крыма, сами не верили в то, что полуостров принадлежит Украине. Об их собственных признаниях в интервью ФАН рассказал российский военный эксперт Виктор Баранец.

Он прокомментировал воспоминания экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, в тот период исполнявшего обязанности главы Украины, о попытках Киева атаковать российские войска во время Крымской весны.

«Украинская группировка в тот момент была не столько технически разрушена — она была развалена морально. Сами украинские солдаты и офицеры, когда я там был, мне признавались: «Мы бы, конечно, воевали за Крым, если бы были уверены, что он был украинский». Понимание того, что это не украинская земля, заставляло не думать о том, чтобы бросать палец на спусковой крючок автомата, а уж тем более — вести бронетранспортеры», — рассказал Виктор Баранец.

По словам собеседника ФАН, изначальное отсутствие у военнослужащих ВСУ веры в принадлежность Крыма Украине стало главным оружием, которое обеспечило бескровное возвращение Крыма в состав России.

Виктор Баранец также назвал смешными слова Александра Турчинова о попытках удержать Крым. По словам экс-секретаря СНБО Украины, Киев пытался создать возможности для переброски в Крым дополнительных подразделений ВСУ с помощью расположенной недалеко от границы с Крымским полуостровом 79-й бригады. Однако военнослужащие, по словам Турчинова, смогли завести шесть бронетранспортеров, причем к границе с Крымом доехали только два из них. В результате Киев принял решение не атаковать российские войска.

«У 19 тысяч человек украинской группировки было порядка трехсот БТР. Вы представляете, что из этого количества завелись только шесть и только два из них смогли куда-то доехать? Но это просто смешно и наивно! Если это так, это говорит об абсолютной небоеготовности группировки, о том, что украинской армия была колхозом «40 лет без урожая», — добавил Баранец.

Скорее всего, украинская техника не заводилась потому, что солдаты и офицеры ВСУ сами не хотели управлять ею: они понимали, что это бесполезно, подытожил Виктор Баранец.

Ранее Александр Турчинов, получивший в народе прозвище «Кровавый пастор», дал интервью украинскому телеканалу «Еспресо», где вспомнил о событиях 2014 года на Украине. Он также рассказал об отказе западных «союзников» предоставить военную помощь Киеву.