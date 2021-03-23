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Голикова рассказала, когда в России сформируется коллективный иммунитет к COVID-19

Голикова рассказала, когда в России сформируется коллективный иммунитет к COVID-19

Москва, 23 марта. Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции среди населения России может сформироваться к августу. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, если ситуация с вакцинацией и производством препаратов для нее будет развиваться еще быстрее, то достигнуть коллективного иммунитета можно будет в еще более короткие сроки.

Однако на текущий момент его появление ожидается в июле или августе 2021 года.

Наряду с этим коллективный иммунитет позволит отказаться от ношения масок, рассказала Голикова. Таким образом в России при условии его достижения могут отменить масочный режим.

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