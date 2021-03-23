Бетонная плита насмерть задавила мужчину в Пензе

Пенза, 23 марта. Несоблюдение правил безопасности при демонтаже здания в Пензе привело к гибели одного из рабочих. Мужчина находился прямо под железобетонной плитой, когда та сорвалась с высоты. Информацией о происшествии поделилась пресс-служба регионального Следственного комитета.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел 19 марта на улице Попова, 4. При проведении работ возникло внезапное обрушение части сооружения, в результате которого многотонная плита придавила 38-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте.

По факту причинения смерти мужчине вследствие нарушения правил безопасности при ведении строительных работ следственными отделом города Пензы было возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, и лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при ведении строительных работ. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ранее ФАН сообщал, что пензенская школьница попала под колеса многотонного грузовика, когда переходила дорогу в неположенном месте.