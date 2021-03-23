Шкаф раздавил маленькую девочку в иркутском ТЦ

Иркутск, 23 марта. Ребенок, на которого упал шкаф в торговом центре Иркутска, выжил. О степени полученных им травм пока ничего неизвестно.

Момент падения тяжелой конструкции на ребенка зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи запечатлено, как шкаф в отделе сантехники падает на ничего не подозревающую девочку. На помощь ребенку пришли взрослые, которые стали очевидцами инцидента. Они быстро подняли шкаф, после чего родители девочки увели ее из магазина.

По данным иркутских правоохранителей, граждане, чей ребенок мог пострадать при падении шкафа в ТЦ, в полицию не обращались. В местные больницы дети с подобными травмами также не поступали. В настоящее время обстоятельства случившегося выясняются.