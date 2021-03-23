Парламент Гамбии запретил гражданам отбеливать кожу

Банжул, 23 марта. Депутаты Гамбии проголосовали за сохранение закона о запрете отбеливания кожи гражданами страны.

Неоднозначное решение об уголовной ответственности за эту процедуру власти африканского государства приняли еще в 1996 году. Однако недавно генеральный прокурор Гамбии предложил парламенту пересмотреть документ. Он считает, что несправедливо привлекать людей к суду за осветление кожи.

Тем не менее законодатели с генпрокурором не согласились и продлили запрет. По их мнению, химические вещества, которые используют в косметических средствах, несут угрозу жизни и здоровью граждан. Кроме того, некоторые парламентарии считают, что отбеливание кожи — «наследие колониализма, от которого необходимо избавляться».

Отменить данный закон в прошлом году предлагал и президент республики Адама Барроу. Он подчеркнул, что ограничение ущемляет права человека и противоречит Конституции. Криминализация этого явления также не соответствует Закону о женщинах, принятому в 2010 году.

Министр юстиции Дауда Джаллоу тоже поддерживает позицию генпрокурора, что в уголовном наказании за косметическую процедуру нет никакой необходимости.