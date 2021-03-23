Решетова пошутила над скопировавшей ее образ Ким Кардашьян

Москва, 23 марта. Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова обвинила звезду американского телевидения Ким Кардашьян в плагиате ее наряда.

Модель разместила в сторис на своей странице в Instagram коллаж, на котором она позирует в длинных сапогах и объемной куртке с камуфляжным принтом, белом топе с рюшами и черном корсете. У Кардашьян подобный образ: на ней был обтягивающий топ и широкие штаны такой же расцветки, что и у Решетовой.

В описании было указано, что Решетова вышла в свет в таком наряде 12 марта, а американская звезда через десять дней после.

«То платье я уже простила», — пошутила бывшая девушка Тимати, уличив звезду в плагиате.

Анастасия Решетова после разрыва отношений с рэпером тщательно скрывает личную жизнь. Она дает только намеки на романтические отношения, но никаких подтверждений на этот счет нет.

Сам хип-хоп-исполнитель ищет свое счастье на телешоу. Тимати стал участником нового сезона проекта «Холостяк». В эфире программы он сообщил, что прекрасно относится к бывшей возлюбленной. По его словам, у них теплые и тесные отношения.