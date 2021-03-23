Рубальская в 75 лет покоряет TikTok домашними танцами

Москва, 23 марта. Знаменитая поэтесса и автор текстов песен Лариса Рубальская в 75 лет решила покорить сервис создания и просмотра коротких видео TikTok, пользующийся популярностью у молодежи.

Пока на странице Рубальской мало видео, но она уже успела собрать почти тысячу подписчиков. В одном из роликов поэтесса устроила зажигательные домашние танцы с переодеванием.

На видео, длящемся около секунд, автор песен сменила четыре наряда. Разумеется, Рубальская не демонстрировала процесс переодевания — благодаря монтажу одежда менялась в кадре по щелчку кадров или хлопку, пока поэтесса двигалась под рэп-композицию.

Знаменитость продемонстрировала подписчикам голубое и серебристое платья, а также два комплекта. В начале ролика она появилась в голубой юбке и блузке с цветочным узором, которые затем сменились на яркую футболку и коричневую юбку. В TikTok ролик собрал почти тысячу просмотров, но Рубальская опубликовала видео также на своей странице в Instagram.

«Вот такой фокус», — подписала кадры поэтесса.

Лариса Рубальская приложила руку к песням многих отечественных звезд. Например, певица Надежда Бабкина говорила, что поэтесса написала слова для шлягера, перевернувшего жизнь исполнительницы.