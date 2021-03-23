Зампред Госдумы Толстой рассказал, как заставить Запад уважать Россию

Москва, 23 марта. Россия должна вернуть уважение к себе, в том числе в своей собственной стране, заявил в ходе выступления на пленарном заседании вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По его словам, если кто-то может себе позволить такие высказывания, как президент США Джо Байден, в этом играет роль и сама Россия. То же самое касается и спорта — Олимпийский комитет запретил российским спортсменам выступать с национальными флагами и гимном, добавил Толстой.

"Чтобы заставить себя уважать, мы должны начать уважать себя сами", — подчеркнул зампред Госдумы.

Необходимо беречь историю страны и уважать ее особый путь развития в мире, отметил он. Следует понимать, что российские ценности в корне отличаются от западных, добавил Толстой.

Когда граждане РФ будут чувствовать себя защищенными в своей стране, чувствовать заботу со стороны государства, тогда россиянам станет все равно, кто и что говорит в Америке, объяснил вице-спикер Госдумы.

"Впрочем, нам и так все равно – делом надо заниматься", — заключил Толстой.

Ранее зампред Госдумы высмеял американские политические элиты, назвав их безголовыми динозаврами.