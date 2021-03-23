Отмена некоторых льгот ожидает россиян с 1 апреля

Москва, 23 марта. Действие ряда льгот, введенных Правительством РФ в прошлом году из-за пандемии коронавируса, завершится 1 апреля.

Так, до конца марта нужно успеть подать заявление на получение «новогодних» выплат в 5 тысяч рублей на каждого ребенка до восьми лет. Также самозанятые россияне и владельцы малого бизнеса не смогут рассчитывать на реструктуризации кредитов в случае выявления COVID-19 или значительного снижения доходов, пишет «Парламентская газета».

В 2020 году гражданам старше 65 лет, не работающим удаленно, разрешили брать больничные и получать выплаты по временной нетрудоспособности. Это правило перестанет быть актуальным, равно как и порядок регистрации в качестве безработных, позволявший обращаться в службы занятости через порталы «Госуслуги» и «Работа в России».