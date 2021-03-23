Пентагон собирается обучать пилотов при помощи искусственного интеллекта

Вашингтон, 23 марта. США планируют внедрить искусственный интеллект в системы боевой авиации. Пилоты могут работать совместно с искусственным интеллектом (ИИ), сообщили в DARPA.

Попытки адаптировать машинный разум проходят в рамках проекта ACE (Air Combat Evolution). Минобороны США готовится обучить своих боевых асов при помощи ИИ, уже сейчас проводятся воздушные бои в виртуальной реальности с применением искусственного интеллекта и демонстратором истребителей. В Управлении перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) заявили, что так изучается «степень доверия» летчика к ИИ.

После серии тестов на симуляторах Пентагон намерен испытать ACE в воздухе. В ходе эксперимента было задействовано несколько команд, в которых находились как настоящие пилоты, так и искусственные. По итогам проверок в DAPRA признали тотальное превосходство ИИ над людьми.

«Истребитель (компьютерный демонстратор), управляемый ИИ, победил реального опытного пилота со счетом 5:0», — сообщили в управлении.

ИИ быстрее принимал решения об атаке вражеского самолета тем или иным оружием. Однако тут кроется главная слабость ACE — у машинного разума нет критического мышления. Он не отдает себе отчет в целесообразности атаки цели, отмеченной как вражеской. В будущем это может привести к серьезным последствиям.

Ранее стало известно, что ВВС США впервые испытали противокорабельную ракету с F-35. Также в США беспокоятся по поводу российских «убийц ВВС», передает «Царьград».