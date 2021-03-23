Банк России анонсировал выпуск новых банкнот к 2025 году

Москва, 23 марта. Центробанк РФ планирует в течение пяти ближайших лет выпустить новые банкноты с изображением на них достопримечательностей федеральных округов.

Купюры не меняли свой дизайн в течение последних десяти лет, используется образец 1997 года. Пришло время задуматься об усовершенствовании их дизайна, заявил зампред ЦБ Михаил Алексеев.

Так, на банкноте номиналом десять рублей будет изображен Сибирский ФО, 50 рублей — Северо-Западный, 100 рублей — Центральный, 500 рублей — Северо-Кавказский, 1000 рублей — Приволжский, 5000 рублей — Уральский.

Первая обновленная банкнота номиналом в 100 рублей будет выпущена в обращение в 2022 году. Совет директоров регулятора уже одобрил разработанный концептуальный дизайн.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее опровергла выпуск банкноты номиналом в 10 тысяч рублей.