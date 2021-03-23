Центр имени Гамалеи прокомментировал сообщения о невозможности ревакцинации «Спутником V»

Москва, 23 марта. Повторная вакцинация российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V», вопреки заявлению эксперта Роспотребнадзора, возможна.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург опроверг заявление эксперта Роспотребнадзора Натальи Пшеничной. Ранее она заявляла, что повторная вакцинация препаратом может быть невозможна.

«Данные целого ряда научных исследований, проведенных как в нашей стране, так и за рубежом, говорят о том, что предсуществующий иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после иммунизации вакцинами на основе аденовирусных векторов. Более того, доказана возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену», — заявил директор центра в беседе с журналистами.

Пшеничная утверждала, что ревакцинация невозможна в силу того, что к аденовирусам, на которых основан принцип действия «Спутника V», уже будет выработан иммунитет. Гинцбург считает, что иммунитет к аденовирусам лишь усиливает формирование клеточного иммунитета и не имеет влияния на гуморальный иммунный ответ.

Ранее сообщалось, что еще одна страна одобрила использование российской вакцины "Спутник V". Препарат был зарегистрирован властями Вьетнама.