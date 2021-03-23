Белорусы устроили митинг против реабилитации нацистов на Украине

Брест, 23 марта. У генерального консульства Украины в Бресте прошла акция против реабилитации нацистских преступников. Мероприятие представляло собой митинг, на который пришли активисты разных национальностей.

«Мы, белорусы, украинцы — славяне, мы должны быть вместе. Ведь Белоруссия во многих вопросах поддерживает Украину. А что сегодня получается? Нагнетается обстановка вокруг нашей страны — санкции, осуждение. Нацистские преступники, которые наследили на белорусской земле кровью, вдруг становятся героями. Я пришел сюда, чтобы выразить свою гражданскую позицию и призвать не воевать с мирными людьми», — заявил один из участников пикета.

Одной из причин акции стало присвоение футбольному стадиону имени командующего Украинской повстанческой армии (УПА1, запрещена в РФ) Романа Шухевича. Такое распоряжение дал городской совет Тернополя.

Политика декоммунизации на Украине проводится с 2015 года. Подобные мероприятия проходят в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», который направлен на переименование всех топографических объектов, названия которых так или иначе напоминают об СССР. При этом не всем подобным идеям суждено сбыться. Так, например, 11 февраля 2021 года Окружной административный суд Киева отменил ранее заявленное решение горсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры. А 10 марта посол Израиля на Украине Джоэль Лион строго осудил решение городского совета Тернополя присвоить стадиону имя украинского националиста Романа Шухевича и выступил с четким требованием его отменить. Решение суда о переименовании других улиц в Киеве, в том числе Московского проспекта, улиц Кутузова, Суворова и Баумана, не учитывало необходимые для этого мнения ряда лиц и организаций. Есть и другая проблема: горсовет не провел историческое исследование относительно новых названий. Ранее ФАН писал о том, как главный раввин России Берл Лазар осудил героизацию нацизма на Украине.

1 Организация запрещена на территории РФ.