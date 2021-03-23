Гражданина США задержали в Уганде за антиправительственную деятельность

Кампала, 23 марта. Полиция Уганды задержала гражданина США, которого подозревают в подрывной антиправительственной деятельности.

Гай Смит проживал на западе страны в городе Форт-Портал со своей женой угандийкой Шарон Тусииме. В ночь на 21 марта к его дому прибыли правоохранители. Американец отказался открывать им дверь, тогда силовики ворвались в здание и задержали мужчину.

Супруга рассказала, что в это время она находилась не дома. Смит успел позвонить ей и сообщить об аресте. Он также добавил, что его увозят вооруженные полицейские на трех машинах без опознавательных знаков.

Женщина начала поиски мужа и обратилась за помощью в американское посольство в Уганде. Представитель Государственного департамента США заявил, что в Вашингтоне уже знают о задержании Смита.

«Мы получили сообщения об аресте гражданина США в Уганде. Каждый раз, когда американца задерживают за границей, мы готовы предоставить любую помощь консула», — уточнил дипломат.

Арестованный мужчина родом из штата Кентукки. В Уганде он проживает уже больше 20 лет. Недавно 63-летний Смит ушел на пенсию после работы менеджером по техническому обслуживанию. Двумя годами ранее он вместе с женой и детьми переехал в Форт-Портал.

Информацию об инциденте подтвердил представитель угандийских правоохранительных органов. По его словам, подозреваемого содержат в отделении специальных расследований полиции (SID) в городе Кирека.