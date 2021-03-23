Алена Полынь назвала причину привязанности дочери к Алексею Панину

Актер Алексей Панин не воспитывает свою дочь, а общается с ней как друг, который учит плохому. Об этом в беседе с ФАН рассказала ведьма, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь.

По словам специалиста, причиной отказа дочери актера, Анны, жить со своей матерью, даже несмотря на решение суда, стала обычная детская любовь к развлечениям.

«Безусловно, дочери интереснее с ним, нежели с матерью. Дело в том, что взросление начинается у всех по-разному. У кого-то, например, в семь или девять лет. В этот период жизни ей, конечно, больше нравится некий хаос, разгильдяйство, а не воспитание, при котором ей говорят, что можно, а что нельзя», — сообщила эксперт.

Алена Полынь поделилась своим мнением о том, как построено общение скандально известной звезды со своим ребенком.

«Панин — отец-хулиган. Это не тот человек, который мудрствует, указывает, как лучше поступить, пожалеет, если ему пожаловаться. Он выполняет роль друга-хулигана, который показывает, как можно жить на широкую ногу, позволяя себе все и не неся ответственности, под девизом «В жизни нужно попробовать все!», — пояснила собеседница ФАН.

В завершение она предположила, что рядом со своим отцом Анна уже давно живет как взрослый человек.

«Подростку совершенно неважно, что там постановил суд. Ребенок не хочет находиться в тех или иных рамках, и он стремится быть с этим отцом-хулиганом. Она с ним веселится, и эти развлечения далеко не для 13-летнего подростка. Это вещи, которые позволяет себе гораздо более взрослая молодежь. Видно по глазам, что она уже многое видела в свои годы», — подытожила ведьма.

Ранее Алена Полынь объяснила желание Алексея Панина «продать» свою дочь.