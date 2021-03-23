Украинцы вынуждены экономить на еде после резкого скачка цен

Киев, 23 марта. Доходы простых украинцев «не успевают» за ростом цен на товары первой необходимости, пожаловались киевляне корреспондентам местного телеканала.

Корреспонденты запрещенного на Украине телеканала 112.UA провели опрос среди жителей Киева по поводу изменения уровня жизни за последнее время. Многие киевляне оказались недовольны тем, что их доходы банально «не успевают» за растущими ценами и тарифами.

«Все, что я получаю, уходит на питание, ничего не можем себе позволить», — рассказывает одна из пенсионерок.

Проблемы ощущают на себе и люди помоложе, имеющие работу и не живущие на пенсию.

«Конечно же продукты подорожали. Зарплаты едва хватает на оплату коммуналки и продуктов. В чем-то себе постоянно приходится отказывать», — призналась корреспондентам женщина средних лет.

Корреспонденты привели график, основывающийся на официальных данных украинских властей. На ряд продуктов первой необходимости цены резко подскочили более чем на 20%. Мясо-молочная продукция и яйца подорожали в среднем на 15-20% с начала 2021 года.

«Того, чего раньше хватало на две недели, сейчас с трудом хватает на одну», — сокрушенно говорит пожилая женщина. «Покупаю капусту и три картофелины в месяц, так и живу. У меня пенсия две тысячи (две тысячи гривен = 5,5 тысяч российских рублей. — Прим.ред.), так что жить очень тяжело», —- призналась стоящая на улицах Киева старушка.

Рост доходов населения банально не успевает за ценами, признаются киевляне. Украинцы все больше вынуждены экономить на самых простых продуктах питания, потому что их уровень дохода не может обеспечить даже простейших условий выживания.

«Подорожало абсолютно все. Зарплаты стоят на месте, а цены растут с каждым днем все больше и больше. Улучшений в нашей жизни нет вообще никаких — все идет только в худшую сторону», — разводит руками одна из опрошенных.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о женщине, позвонившей в прямой эфир одного из украинских телеканалов и задавшей прямой вопрос о реформах, навязанных Украине ЕС. Ведущие утреннего телеэфира не придумали, что ответить.