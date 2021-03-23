Зарубежные ученые выявили более 50 новых химических веществ в организме человека

Москва, 23 марта. Новые химические соединения, которые ранее никогда не обнаруживали в организме человека, выявили недавно зарубежные исследователи. Количество найденных веществ составляет 50.

Исследователи провели анализ биоматериалов, собранных у беременных женщин и новорожденных детей. Так, в человеческом организме им удалось обнаружить перфторалкильные и полифторалкильные соединения, которые применяются в производстве различной потребительской продукции.

«Это, в частности, химикаты, которые есть в составе антипригарной посуды, домашней мебели, упаковок для пиццы, а также других товаров — они могут накапливаться в человеческом организме и сохраняться в течение длительного времени», — цитирует авторов научной работы Planet Today.

Наряду с этим каждое пятое найденное химическое соединение представляет собой пластификаторы, а также другие вещества, которые используются при изготовлении пластмассовых изделий. В их число вошли и группы фталатов, из которых делают упаковки для фастфуда.

Японские специалисты тем временем нашли взаимосвязь между скоростью употребления пищи и продолжительностью жизни. Таким образом те, кто ест медленно и с нормальной скоростью, реже страдают от проблем с лишним весом.