Главный раввин России Берл Лазар осудил героизацию нацизма на Украине

Москва, 23 марта. Главный раввинат России назвал присвоение имени Романа Шухевича спортивному стадиону на Украине преступлением. Главный раввин России Берл Лазар пояснил ФАН, что подобными действиями на Украине воспитывают новое поколение нацистов.

«Это страшно. Героизация нацизма — это преступление. Нельзя видеть в человеке разные вещи и отделять их, нельзя говорить: «Вот здесь он был хорошим, а здесь поступил плохо». Подобное отношение к людям, которые осуществляли геноцид и участвовали в убийствах других людей, неприемлемо!» — подчеркнул собеседник ФАН.

Главный раввин России заметил, что присвоение имени человека объекту — это дань уважения. Он напомнил, что спортивные стадионы посещают молодые энергичные люди. Они будут видеть имя этого человека, принимать его за героя и равняться на него. То есть делать, как он.

«Это вопрос, выходящий за рамки политики, это вопрос здравого смысла. Все гораздо шире, чем нежелание осуждать преступления, совершенные против евреев или других людей. Неважно, какие нации эти люди уничтожали. Это воспитание молодежи и подготовка будущего! Люди должны творить добро. Вместо этого молодежь, видя такое, будет готовиться совсем к другому», — выразил свое мнение Берл Лазар.

Руководитель еврейских общин подчеркнул, что преступник есть преступник. Героизация на Украине людей, подобных Шухевичу или Бандере, представляет большую опасность. Наименование стадионов и улиц именами преступников — это сигнал подрастающему поколению: «Поступай так же! Со временем тебе все простят и поставят тебе памятник», — считает Лазар.

«Мало не давать стадионам или улицам имена убийц, надо осуждать совершенные преступления и говорить об этом постоянно! Все это формирует будущее», — заключил духовный лидер.

Ранее российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале рассказал, что в украинском Тернополе спортивному комплексу присвоили имя Шухевича.

«Футбольный стадион назвали именем нацистского преступника и подонка по имени Шухевич, у которого руки по локоть в еврейской, польской, русской и украинской крови. Сейчас во Львове рассматривается аналогичное предложение — назвать стадион именем другого нацистского коллаборанта и преступника по фамилии Бандера», — возмутился журналист.

Соловьев обратился к ФИФА, УЕФА, МОК и международным спортивным федерациям:

«Почему, несмотря на вашу борьбу с любыми проявлениями экстремизма, национализма, расизма, до сих пор не последовало официального заявления относительно переименования стадиона? Почему Украина не исключена из международных спортивных организаций за использование спорта и спортивных учреждений для прославления нацизма и человеконенавистничества?»

Владимир Соловьев призвал наказать Украинскую ассоциацию футбола вплоть до исключения ее и запрета участия украинской сборной в международных турнирах, пока не будут исправлены нарушения.