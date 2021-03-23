Астролог Наталья Борникова спрогнозировала наводнение и вспышку коронавируса в Крыму

Симферополь, 23 марта. Жители и гости Крыма могут столкнуться с неприятными и даже опасными ситуациями текущей весной, считает астролог Наталья Борникова.

Во-первых, эксперт оценила ситуацию с коронавирусом в республике. По словам Борниковой, 26 мая случится лунное затмение, а 10 июня — солнечное, и все это повлияет на COVID-19.

«Расположение планет показывает, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом может ухудшиться. Есть вероятность распространения нового штамма», — отметила астролог.

Во-вторых, Борникова предупредила жителей и гостей Крыма о вероятном наводнении, которое может произойти весной. Эксперт рассказала, что засуха, возникшая в прошлом году на полуострове, отступит. О высоком риске наводнений говорит зафиксированное 13 марта новолуние в знаке зодиака Рыбы в соединении с хозяином знака Нептуном. Кроме того, упомянутые выше лунное и солнечное затмения тоже свидетельствуют о возможных внештатных ситуациях, связанных с большими объемами воды.

«Особенно с 7 по 12 апреля высока вероятность поломки сточных коммуникаций, разрушения дамб и плотин», — сказала Борникова изданию «КП-Крым».

Не исключено, что пугающие предсказания эксперта не сбудутся. Крымский астроном Сергей Назаров ранее объяснил в интервью ФАН, почему не стоит верить прогнозам астрологов.