Спикер МИД РФ Захарова заявила о возможности ответных мер на высылку дипломатов из Болгарии

Москва, 23 марта. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала дипломатический скандал в Болгарии.

По ее словам, Кремль оставляет за собой право применить зеркальные меры по отношению к Болгарии.

Ранее стало известно, что двух сотрудников дипломатического представительства России в Софии объявили персонами нон грата в связи с делом о «шпионаже». До этого сотрудники местных правоохранительных органов задержали несколько военнослужащих, которые якобы передавали секретную информацию российской стороне.