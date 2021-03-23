Ученые из США создали карту неизведанной жизни на Земле

Вашингтон, 23 марта. Новую «Карту жизни» создали исследователи из Йельского университета в Соединенных Штатах. На нее нанесли места на планете, где еще не обнаружены живые организмы.

Учитывая скорость глобальных изменений, которые происходят в окружающей среде, многие виды вымрут до того, как об их существовании станет известно. Пробелы в знаниях следует закрыть. Это обязанность перед будущими поколениями, объяснил автор проекта Уолтер Джетц.

Сведения об ареале обитания 32 тыс. наземных позвоночных использовали в работе. Также учитывали дату их открытия и биологические особенности. Таким образом, ученые предположили, в каких местах могут находиться еще неизвестные виды живых организмов.

Самыми перспективными для поиска регионами оказались Бразилия, Колумбия, Индонезия и Мадагаскар. Еще неизвестные виды амфибий и рептилий могут скрываться в индо-малайских лесах. Кроме того, разработчики карты оценили количество исследователей, которые работают в данной сфере. Это поможет направлять необходимое число специалистов в перспективную местность.

До этого сообщалось, что бивни нарвалов могут помочь в определении изменений окружающей среды. Для этого следует изучить кольца роста на видоизмененных зубах.