Юлианна Караулова сообщила о беременности

Москва, 23 марта. Популярная певица Юлианна Караулова поделилась с поклонниками радостной новостью — звезда ждет первенца.

На своей странице в социальной сети Instagram знаменитость разместила серию фотографий. На первом кадре артистка в обтягивающем топе и джинсах держит руками живот.

«Я с такой радостью делюсь с вами этой новостью», — написала поп-исполнительница.

Больше артистка ничего не рассказала. Поклонникам звезды остается только гадать, на каком месяце беременности находится звезда и кого носит под сердцем Юлианна.

Экс-участница шоу «Фабрика звезд» состоит в близких отношениях с саунд-продюсером Андреем Черным, с которым познакомилась на телепроекте. Пара не спешит официально оформлять свои отношения. И это ничуть не смущает Караулову. По ее словам, главное, что ее избранник любит ее.