Тамбовчанин получил 24 года тюрьмы за жестокую расправу над девочкой

Тамбов, 23 марта. Жителю Тамбовской области, который избил 13-летнего ребенка, после чего надругался над ней и убил, вынесли приговор.

Мужчина признан виновным по трем статьям УК РФ — убийство малолетней, насильственные действия сексуального характера и умышленное повреждение чужого имущества, сообщили в региональном СК.

Трагедия произошла в марте прошлого года. Преступник несколько раз ударил подростка на одной из улиц села Бокино, после чего посадил ее в машину и увез в неизвестном направлении. Когда 36-летний мужчина заметил, что у ребенка с собой есть телефон, он отобрал его и разбил. После этого злоумышленник нанес жертве еще несколько ударов монтировкой по голове, а далее изнасиловал ее. Далее мужчина задушил подростка проводом от зарядки, вывез труп в Котовск и закопал в лесу.

На этапе расследования фигурант не признавал вину и пытался запутать следователей. Однако показания свидетелей и другие формальности подтвердили, что к преступлению причастен именно он. Согласно проведенной экспертизе, мужчина был признан вменяемым. Суд приговорил его к 24 годам исправительной колонии строгого режима. Также каждому родителю школьницы тамбовчанин выплатит по миллиону рублей компенсации морального вреда.