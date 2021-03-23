Малышева рассказала, как избежать дефицита йода во время Великого поста

Москва, 23 марта. Йод является одним из важнейших веществ, влияющих на гормональный фон человека. Телеведущая Елена Малышева рассказала, какие продукты им богаты.

Дефицит йода может привести к возникновению опасных для здоровья состояний, в том числе к развитию патологий щитовидной железы и умственной недостаточности. Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, какие продукты стоит добавить в свой рацион питания, чтобы восполнить недостаток йода. Их можно употреблять в православный Великий пост.

Рейтинг суперпродуктов возглавила морская капуста. Всего в 0,1 грамма этой водоросли содержится суточная норма йода, что поспособствует профилактике йододефицитных заболеваний. Также суточную дозу этого вещества можно получить из 1,4 грамма вакаме. Тройку продуктов замыкает фейхоа — норма йода содержится в пяти граммах продукта.

По словам врача, йод крайне необходим для нормальной генерации гормонов щитовидной железы. Дефицит вещества во время беременности может привести к снижению умственной активности.

Ранее иеромонах Макарий рассказал, как правильно держать Великий пост без вреда для здоровья. По мнению священнослужителя, каждому необходим индивидуальный подход.