«На минуточку» с Александром Малькевичем. За что преступники получают гонорары?! ФАН-ТВ

Преступники получают прибыль за огласку своих преступлений — или как одни «уроды» делятся воспоминаниями, а другие — их публикуют.

В юбилейном, сотом выпуске передачи «На минуточку» речь пойдет о том, какой закон необходим в нашей стране, чтобы преступники не получали прибыль от рассказов про свои деяния. Тему поднимает журналист Александр Малькевич.

А поводом послужило недавнее интервью Ксении Собчак со «скопинским маньяком». Человек, который четыре года удерживал, насиловал и пытал двух девушек в подвале, сегодня получает гонорары за свои рассказы.

Приемлемо ли это?!