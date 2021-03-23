Минздрав отметил отступление пандемии коронавируса в России

Москва, 23 марта. Пандемия коронавируса в России постепенно отступает, но показатели заболеваемости по-прежнему остаются высокими, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Лечение от COVID-19 проходит еще много пациентов. В настоящее время терапию получают 380 тыс. человек, из них 103 тыс. находится на стационарном лечении, рассказал Мурашко в эфире телеканала «Россия-24». В целом эпидемиологическая обстановка стабилизируется. Самый верный способ избежать заражения коронавирусом — пройти вакцинацию.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова объяснила, почему в других странах наблюдается подъем заболеваемости коронавирусом. По ее словам, граждане «остались стерильны» и не получили иммунитет из-за строгих ограничений.