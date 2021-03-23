Анастасии Решетовой стало плохо на съемках шоу на ТНТ

Москва, 23 марта. Модель и блогер Анастасия Решетова почувствовала себя плохо во время съемок шоу «Ты — топ-модель» на ТНТ. Работа над проектом дается ей очень тяжело.

Знаменитость впервые взялась за масштабный проект, где ей досталась роль ведущей. Она в восторге от шоу, но работа над ним дается ей не так-то просто. Решетова от нагрузки теряла сознание на съемках шоу о моделях.

«Вы не представляете, сколько трудностей и преград было на нашем пути к этой премьере! Начиная с того, что я упала в обморок в одном из эпизодов прямо во время записи подводок», — написала знаменитость на своей странице в Instagram.

Решетова добавила, что ей удалось быстро восстановиться. Более того, по словам блогера, в следующих выпусках программы она будет совершенно другой.

Подписчики поддержали Решетову и пожелали ей успехов. Некоторые отметили, что звезда хорошо смотрится в роли ведущей, но ей нужно больше уверенности.

Шоу «Ты — топ-модель» вышло в одно время с проектом «Холостяк», где девушки будут бороться за сердце Тимати. Об участии рэпера в программе стало известно после того, как Решетова и рэпер расстались.