Психолог объяснила, почему россияне заключили рекордное количество брачных договоров

В 2020 году россияне заключили рекордное количество брачных договоров. Цифра достигла показателя в 142,5 тысячи, что на 26% больше, чем в предыдущем году. Примечательно, что тенденция резко возросла именно в год пандемии, полный стресса и ограничений.

В беседе с ФАН психолог и доцент Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Ольга Лебедь пояснила, что у данного феномена четыре причины.

Первая причина кроется в простой практике перехода от количества к качеству.

«Если к какой-то практике долго идти, то впоследствии она становится нормативной и приемлемой для большинства: люди начинают вести себя соответственно. В какой-то момент к нам пришло понимание, что брачный договор — это нормально и его можно заключать», — поясняет эксперт.

Следующая причина вполне формальная: психолог напомнила о тонкостях и нюансах учетных систем брачных договоров.

«Возможно, ранее методики учета брачных договоров были одни, а сейчас они изменились. И поэтому мы получили на выходе такое резкое увеличение», — уточняет Ольга Лебедь.

Психолог упоминает и то, что в год пандемии количество браков значительно сократилось, и в процентном соотношении с заключенными договорами численный перевес вышел не в пользу первого.

Последнюю причину эксперт связывает с ростом кредитования, а обязательства такого плана граждане предпочитают фиксировать на бумаге четко. Пары действительно часто заключают брачный договор при планах на ту же ипотеку, причем зачастую банки сами рекомендуют оформить соответствующий документ. Никто не станет спорить с тем, что в таких случаях брачный договор — гарант безопасности для обеих сторон.

Другая сторона вопроса — степень этичности такого решения и его влияние на будущую семью. Насколько правильным и целесообразным видится заключение брачного договора? Или, как считают некоторые, это может убить любовь? Ольга Лебедь поделилась своим мнением на этот счет.

«Мы живем в мире, который все больше и больше руководствуется экономическими мотивами. Во всех видах взаимодействия мы перешли на рельсы «экономически выгодно/невыгодно», и нельзя быть уверенными в том, что брачная сфера останется неприкосновенной», — говорит психолог.

По ее словам, наше общество давно перешло на иные критерии взаимодействия, и ценности тоже претерпели изменения. А людям свойственно жить по одним стандартам во всех областях жизни — так стоит ли их обвинять в том, что в браке они действуют точно так же, как и во всем остальном?

Ольга Лебедь говорит и о том, что изначально понятие семьи имело экономическое обоснование, а романтические ожидания и потребности в него внесли не так давно.

«Нужно понимать, для чего вы создаете семью. Если вы руководствуетесь любовным вопросом и хотите, чтобы обоим было просто комфортно и хорошо, то, возможно, брачный контракт некстати. Если же мы говорим о том, что семья — это надолго, и в ней есть обязательства с обеих сторон, то договор на отношения не влияет. Здесь тогда и отношение к браку другое», — поясняет свою позицию эксперт.

Заключая, психолог отмечает, что четкое понимание мотивов вступления в брак и ответственный подход к такому шагу не сделает брачный договор помехой для крепких и здоровых отношений. Скорее, наоборот, это станет дополнительной защитой для обеих сторон, а она никогда не бывает лишней.