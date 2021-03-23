Цена российского газа для Китая достигла минимальных показателей

Пекин, 23 марта. Стоимость российского СПГ для Китая в начале года снизилась до 118,5 доллара за тысячу кубометров, это самая низкая цена среди поставщиков газа для китайских потребителей.

Исходя из данных генеральной администрации по таможне Китайской народной республики, можно заключить, что на текущий момент Россия поставляет газ в Китай по самой низкой цене. Туркмения в январе 2021 года получала за свой газ по 187 долларов за тысячу кубометров, Казахстан — по 162 доллара, Узбекистан — по 151 доллару за тысячу кубометров.

Ситуация изменится уже в апреле: стоимость газа, меняющаяся раз в квартал, будет пересмотрена в соответствии с контрактом, формула которого привязана к стоимости мазута и газойля с лагом в девять месяцев, а те привязаны к ценам на нефть. В первом же квартале российский газ Китаю обходится дешевле, чем Белоруссии. Минск платит 128 долларов за тысячу кубометров.

На фоне рекордно низких цен Китай резко нарастил покупку российского газа. Так, месячный объем поставок в феврале 2021 года в 3,2 раза больше, чем в феврале 2020-го.

О ситуации с запасами газа в Европе ранее рассказали в «Газпроме». В настоящий момент хранилища ЕС заполнены всего на треть.