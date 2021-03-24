Исполнилось 22 года с начала бомбардировок Югославии

Ровно 22 года назад в этот день, 24 марта, Североатлантический альянс продемонстрировал, что он может проводить широкомасштабные военные операции без санкции Совета Безопасности ООН.

В течение 78 дней авиация НАТО наносила удары по военным и гражданским объектам Югославии, добиваясь вывода войск и полиции из Косова и Метохии.

Михаил Поликарпов специально для международной редакции Федерального агентства новостей рассказывает о том, что предшествовало этим бомбардировкам и каковы их итоги.

Албанская революция

Во второй половине 90-х годов, после небольшого перерыва, начался третий акт войны на Балканах, который можно назвать «Албанская революция 1997–2001».

Началась она с финансового кризиса. Во время войны в Боснии «малая Югославия» находилась в кольце блокады, но Албании удавалось зарабатывать на этом. Несколько крупных албанских компаний (например, VEFA, Gjallica и Kamberi), привлекая под высокие проценты средства, вкладывали их в контрабанду товаров в Югославию. Удар по этой системе нанесло завершение войны и отмена санкций. В 1996 году новые компании собирали деньги под высокие проценты, но уже никуда их не инвестировали. В начале 1997 года финансовые пирамиды в Албании рухнули. На юге страны вспыхнули массовые беспорядки, армия отказалась выполнять приказы командования. Были разграблены армейские склады — и на руках у населения оказалось около одного миллиона единиц стрелкового оружия. Погибли до двух тысяч человек. Режим Сали Бериши рухнул.

В страны Европы хлынул поток беженцев из Албании. Чтобы навести порядок, в апреле 1997 года туда были введены международные силы.

Но за внешним хаосом был скрыт очередной передел власти между двумя соперничающими группами населения Албании: гегами, которые обитают на севере страны, и тосками, которые живут на юге. После Второй мировой войны власть сосредоточилась в руках у южных кланов, а в 90-е пришли северные. В результате событий 1997 года к власти в Тиране вернулись представители южных кланов. А у гегов появился новый козырь: в северной части Албании были созданы базы Армии освобождения Косова (Ushtria Çlirimtare e Kosovës — UÇK).

Освободительная армия на деньги от наркотрафика

Если Албания стала новой горячей точкой в 1997 году, то соседнее Косово начало тлеть еще раньше.

С 1974 года Косово и Метохия было автономным краем в составе Сербии с широкими правами. На территории региона действовал ряд албанских националистических движений и организаций, стремившихся к отделению региона, а в дальнейшем — к объединению с Албанией. Они выдавливали из Косова сербов и черногорцев. В результате, уже к осени 1988 года треть общин края стали «этнически чистыми».

В 1989 году автономия Косова была ограничена. В ответ на албанцы создали «правительство в изгнании», а в крае в начале 90-х появились вооруженные отряды.

Но это была еще не Армия освобождения Косова — та первый раз громко заявила о себе только в сентябре 1997 года. Время ее появления остается предметом споров. В 1993–96 она создавала агентурную сеть в албанской диаспоре, а также занималась уничтожением тех, кто подозревался в работе на сербские спецслужбы.

Штаб армии находился в северной Албании, в районе Кукеса. Бойцов АОК тренировали инструкторы, прибывшие из-за границы. Оперативное руководство осуществлял Агим Чеку — этнический албанец, ранее служивший в армии Хорватии и принявший в 1995 году участие в этнических чистках в Сербской Краине. Под его руководством территория Косова была разделена на семь оперативных зон.

В Косово АОК действовала в сельских районах с албанским населением. Прежде всего — в Дренице. В районах, где жили сербы и представители других меньшинств, поддержки у нее не было. В городах жизнь текла мирно, а в самой Приштине были сильны позиции Демократической лиги Косова, которую возглавлял умеренный политик Ибрагим Ругова.

Считается, что АОК воевала албанским оружием, захваченным на армейских складах во время беспорядков 1997 года. Однако кадры, сделанные в 1998 и 1999 годах, а также списки взятых югославами трофеев свидетельствуют, что оружие чаще всего было югославского и китайского производства. Бригады АОК отличались по экипировке, так как у них были различные спонсоры из диаспоры — и источники поставок.

Представитель Генерального секретариата Интерпола Ральф Мучке на слушаниях в подкомитете Палаты представителей США заявил: по его оценке, из 900 миллионов немецких марок, которые АОК получила в 1996–1999 годах, около половины составили деньги от незаконной наркоторговли.

До июня 1998 года АОК испытывала нехватку стрелкового вооружения. Среди её командиров присутствовали две полярные точки зрения на военную подготовку. Одни считали, что лучший тренинг — это нападение на сербов, другие были сторонниками полномасштабного военного обучения по американским уставам.

Эскалация. Летнее наступление 1998 года

5 марта 1998 года в ходе полицейской операции в косовском селе Дони-Преказ были ликвидированы известный албанский командир Адем Яшари (по кличке «Дядя») и его брат, а также 38 боевиков. При этом погибли и 28 гражданских лиц, которых удерживали в качестве «живого щита».

После этих событий на первые роли в Армии освобождения Косова выдвинулся молодой Хашим Тачи (по кличке «Змей»). Многие косовары стали вступать в АОК, чтобы отомстить за Адема Яшари. В край прибывали новые бойцы. Так, 23 апреля 1998 года в районе погранперехода Кошаре (на албано-югославской границе) при попытке прорыва границы были убиты шестнадцать боевиков.

В июне 1998 года началась переброска в край трёх вновь созданных бригад АОК. В июле Армия освобождения Косова перешла от партизанской войны к крупномасштабному наступлению, заняв ряд сёл и городов. Кульминацией стал захват 17 июля города Ораховац. Его осуществила бригада, которой командовал Фатмир Лимай. В самом городе ему оказало поддержку вооружённое албанское подполье. Бойцы бригад имели на своем вооружении не только автоматическое оружие, но также гранатомёты и 120–мм миномётами. А местные повстанцы были вооружены СКС и охотничьими ружьями.

Вскоре сербы перешли в контрнаступление и освободили город. Албанская бригада отошла, используя в качестве живого щита десятки захваченных сербов.

Одновременно с атакой на Ораховац, в ночь с 17 на 18 июля, еще несколько групп совершили попытку прорыва из Албании, между погранзаставами Кошаре и Джеравица. Но в ходе боя албанцы были рассеяны и отступили.

До этого момента в крае действовали только силы полиции. С июля к операциям против боевиков начали привлекаться части Третьей армии. С 24 июля по 29 сентября в крае проводилась антитеррористическая операция.

К октябрю 1998 года бригады АОК были разбиты, сербам достались большие трофеи — 8156 автоматов, 1148 пулеметов, 425 минометов и ручных гранатометов, а всего около 150 тонн оружия и боеприпасов. Все крупные населённые пункты и основные дороги края перешли под контроль югославской армии. Боевики отошли на свои базы либо в горные районы края, где продолжили партизанскую войну. Перейдя границу, югославские войска разгромили в Албании один из лагерей Армии освобождения Косова.

С 1 января 1998 года по 24 марта 1999 года в Косово и Метохии были убиты 140 сотрудников МВД, более 500 ранено. Объектом террора АОК становились не только сербы, но и умеренные албанцы. За этот период боевиками в крае были убиты 286 мирных граждан (в том числе 74 серба и 152 албанца).

Подготовка к агрессии

Под сильным внешним давлением Югославия пошла на подписание в октябре 1998 года соглашения «Милошевич-Холбрук». Согласно нему, армия выводилась из края. Сербия дала согласие на ввод в Косово и Метохию 1500 наблюдателей миссии ОБСЕ. Эти действия вдохновили АОК, и нападения вновь возобновились. Ключевым событие стала полицейская операция в селе Рачак 15 января 1999 г. Сербы заявили о том, что уничтожили 15 боевиков. После их вывода село вновь было занято албанцами — и там обнаружили 40 тел. Сербская сторона называет погибших боевиками, Запад — мирными жителями. Споры о том, кем же они были, продолжаются и по сей день. По мнению исследователя Анастасии Осиповой, резня в селе Рачак была инсценирована. Туда были свезены тела убитых боевиков, которых переодели в гражданскую одежду.

Но в тот момент события были преподнесены западными СМИ и восприняты обществом именно как убийство мирных жителей. И это подтолкнуло НАТО к следующим шагам. Принципиальное решение о военном вмешательстве было принято еще в конце 1998 года. Свою роль сыграл ряд причин. Президенту США Биллу Клинтону, которому грозил импичмент, нужна была «маленькая победоносная война». А НАТО требовалась красивая успешная операция, которая бы продемонстрировала важность существования блока накануне его 50-летнего юбилея. Сербы, которые были «демонизированы» в начале 90-х, представляли собой идеальную цель.

На переговорах в Рамбуйе в марте Югославии были предложены унизительные условия. Она фактически должна была согласиться на оккупацию края войсками НАТО. Белград отказался подписывать этот документ, и 24 марта 1999 года авиация НАТО начала бомбардировки Югославии.

Конечно, вооруженные конфликты в Европе после Второй мировой войны случались. В Испании и Северной Ирландии в течение нескольких десятилетий действовали сепаратисты. В Италии были «свинцовые годы», когда в стране фактически шла гражданская война малой интенсивности. Более масштабными были югославские конца 1990х годов. Однако фактически это были гражданские войны, пусть и при вмешательстве внешних игроков. Бомбардировки, в свою очередь, были открытой агрессией НАТО без прикрытия в виде резолюций Совбеза ООН.

Боевые действия

НАТО и СРЮ находились в разных «весовых категориях». Современных истребителей у Югославии было мало, системы ПВО устарели.

Общее командование операцией «Союзная сила» проводил американский генерал Уэсли Кларк. Для ударов привлекались 430 самолетов, в том числе 344 боевых. Соседние страны, за исключением Австрии, предоставили НАТО свое воздушное пространство. В ходе первой фазы операции (24-27 марта), планировалось уничтожить ПВО Югославии. Но не удалось. Триумфом ПВО Югославии стал сбитый 27 марта самолет-невидимка F-117. Однако это был лишь один из немногих тактических успехов сербов.

Затем авиационное наступление НАТО стало расширяться. На втором этапе были нанесены удары по объектам в Косово и по всей Югославии.

На третьем этапе, с 27 апреля, авиация НАТО перешла к масштабным ударам. Уничтожались промышленные объекты и инфраструктура. Всего в авиаударах были задействованы свыше тысячи самолетов. Широко использовались и крылатые ракеты.

После начала бомбардировок полиция начала выселение албанцев из некоторых районов края. Но решение дало и обратный эффект: западные СМИ использовали его для оправдания бомбардировок. Кроме того, прибывавшие в Албанию и Македонию беженцы становились «пушечным мясом» для АОК.

Авиация НАТО старалась не наносить ударов по жилым кварталам, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Однако ошибки случались постоянно. И так как значительная часть ударов наносилась по территории края, то погибали и албанцы. Так 14 апреля разбомбили колонну беженцев на трассе Джяковица-Дечани. Погибли 73 албанца, а 36 получили ранения. 13 мая была разбомблена деревня Кориши. По различным данным, в ней погибли от 48 до 80 албанцев.

Всего за 78 дней авиация НАТО совершила 35 219 вылетов, было сброшено и выпущено более 23 000 бомб и ракет.

Помимо авиационной войны, бои шли и на земле. В крае продолжались столкновения с боевиками АОК, к ним добавились диверсионные группы из государств-членов НАТО.

В апреле–мае 1999 года ожесточенные наземные бои шли у погранперехода Кошаре. АОК собиралась прорваться в Джяковицу и провозгласить там создание независимого Косова. С территории Албании наступала 138-я бригада АОК, которой командовал Агим Рамадани. У боевиков была мощная огневая поддержка, которую оказывали артиллерия армии Албании и авиация НАТО. Но наступление провалилось, а командир бригады погиб.

В боях за погранпереход сербы понесли тяжелые, по меркам той войны, потери. Всего погибли 108 солдат и офицеров, в том числе два добровольца из России (Виталий Булах и Фёдор Шульга).

АОК признали потери убитыми 134 своих бойцов. Кроме албанцев, среди погибших были француз Пьер Арно и итальянец Франческо Джузеппе Бидер, а также еще один гражданин Алжира.

Окончание конфликта

В июне 1999 года было подписано соглашение, по которому югославские войска покидали край. Согласно резолюции ООН 1244, Косово по-прежнему признавалось частью Югославии. Однако фактически это была капитуляция Белграда: в край вошли войска НАТО и сопровождавшие их боевики АОК.

Россия, которая не смогла остановить агрессию НАТО, попыталась переиграть ситуацию. Военнослужащих российского миротворческого контингента SFOR спешно перебросили в Косово из Боснии. Группа из 206 десантников на 15 БТР и 35 автомобилях совершила более чем шестисоткилометровый марш и утром 12 июня заняла Слатину — военный аэродром недалеко от Приштины. Колонной командовал полковник Сергей Павлов. Эту военную базу собирались занять британцы, которые планировали использовать ее для приема транспортных самолетов, поэтому ее взлетно-посадочная полоса почти не пострадала. Британцы появились примерно в 11 утра. Сначала они попытались высадить вертолетный десант, затем к базе подошли «Челленджеры».

Главком объединённых сил НАТО в Европе Уэсли Кларк требовал, чтобы британцы захватили аэродром. Однако британский генерал Майкл Джексон заявил, что не собирается начинать Третью мировую войну.

Русский батальон, согласно плану, был лишь авангардом. Затем на Слатину должны были прибыть самолеты с подкреплением. Целью операции было получение своего сектора в крае. Однако восточноевропейские государства закрыли свое воздушное пространство для российской военно-транспортной авиации. В ходе переговоров с НАТО своего сектора в Косово и Метохии для российского контингента добиться не удалось.

Потери

В 1991 году во время «Бури в пустыне» американская авиация уничтожила большое количество иракской техники. Тепловизоры позволяли находить и поражать танки в пустыне даже ночью. Этот триумф военных технологий планировали повторить и в 1999 году. Но югославы успешно маскировали свою технику и использовали ложные цели.

По американским официальным оценкам, армия Югославии в результате авиаударов потеряла 120 танков, 220 единиц другой бронетехники, а также 450 артиллерийских орудий. Сербы заявили, что их потери составили 13 танков, 6 БТР и 27 орудий. Комиссия коалиции (Allied Force Munitions Assessment Team) обнаружила в крае лишь 14 уничтоженных танков, 18 бронетранспортеров и 20 артиллерийских орудий и минометов.

Это на порядок меньше американских оценок и в целом соответствует югославским данным. При этом часть БТТ была подбита албанскими боевиками.

Расхождения пытались объяснить тем, что сербы эвакуировали подбитую технику.

С другой стороны, югославские заявления о многочисленных сбитых ими самолетах не получили подтверждения. Большие потери понесли и ВВС Югославии.

По количеству жертв также есть значительные расхождения. По сербским данным, в результате авиаударов погибли около 2500 мирных жителей, 12 500 ранено. Погибли свыше тысячи солдат и полицейских, а пять тысяч получили ранения.

Западные оценки гражданских жертв намного ниже: около 500 человек, в том числе порядка 300 — в Косово и Метохии. Первоначальные оценки военных потерь Югославии достигали пяти тысяч убитыми затем были снижены до 1200.

Официальные потери НАТО составили два человека, погибших в авиакатастрофе. Потери Армии Освобождения Косова неизвестны.

Политические итоги войны

Блок НАТО продемонстрировал, что он может начинать кровопролитные военные операции без оглядки на ООН. Конфликт поставил точку в политической карьере Слободана Милошевича. Через несколько лет Югославия окончательно распалась. Но ее развал не был неизбежным. В Европе есть федеративные государства. Например, Швейцария, состоящая из различных кантонов и полукантонов. И у жителей, говорящих на различных языках, там двойная идентичность.



После ввода войск НАТО, Армию освобождения Косова формально распустили, но ее боевики перешли во вновь созданный «Корпус защиты Косова» и получили легальный статус. Аэропорт Слатина был переименован в честь Адема Яшари.

Поскольку югославских силовиков вывели из Косова и Метохии, а боевиков не разоружили, большинство живших в крае сербов были изгнаны оттуда. Новая волна антисербских погромов в марте 2004 года получила известность как «албанская хрустальная ночь».

Тогда десятки православных храмов и монастырей были уничтожены, а несколько тысяч сербов были вынуждены покинуть свои дома. Ни миротворцы, ни местная полиция не могут или не хотят обеспечить сербам безопасность. Регион стал почти «этнически чистым» — сербское население сохранилось лишь в нескольких анклавах края.

А само Косово за эти два десятилетия превратилось в «серую» криминальную зону, которая доставляет серьезные проблемы Европе. По иронии судьбы, добившись фактической независимости Косово, многие албанцы предпочитают уехать оттуда в Швейцарию и Германию.