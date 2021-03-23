Трое военнослужащих погибли при инциденте с Ту-22МЗ под Калугой

Москва, 23 марта. Аварийное срабатывание катапультных кресел на Ту-22М3 привело к гибели трех человек, говорится в сообщении Минобороны России.

Инцидент произошел на аэродроме под Калугой. Для установления причин произошедшего на место происшествия была направлена комиссия ВКС России. В военном ведомстве уточнили, что 23 марта во время плановой подготовки к полету Ту-22М3, произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Высота для раскрытия парашютной системы была недостаточной. При приземлении трое летчиков погибли.

«Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью», — сообщили в МО РФ.

Ранее стало известно о крушении военно-транспортного самолета Ан-26 в аэропорту Алма-Аты в Казахстане.