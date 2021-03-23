Голикова рассказала, почему за рубежом наблюдается подъем заболеваемости COVID-19

Москва, 23 марта. Вице-премьер России Татьяна Голикова объяснила, почему наблюдается подъем заболеваемости коронавирусом за рубежом.

Страны перманентно закрывались, а люди были вынуждены находиться дома, отметила она. Таким образом не происходила выработка коллективного иммунитета, соответственно, граждане оставались «стерильны в смысле вируса».

«Люди сидели дома, они не выходили на улицу, они стерильны в смысле вируса», — сказала Голикова в интервью телеканалу RT.

Также вице-премьер назвала условие отказа от обязательного масочного режима в России на фоне пандемии коронавируса. Так, необходимо достигнуть выработки коллективного иммунитета к COVID-19 среди населения страны.

Что касается сроков первых поставок еще одной вакцины от коронавирусной инфекции, то они намечены на конец марта. Вакцина «КовиВак», разработанная специалистами Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН, выйдет в гражданский оборот с 28 марта, сообщила Татьяна Голикова.