Кудрин сообщил Путину о подготовленных предложениях СП по борьбе с бедностью

Москва, 23 марта. Счетная палата РФ подготовила предложения по борьбе с бедностью, сообщил глава ведомства Алексей Кудрин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

На данный момент разработанные меры анализируются в правительстве. В свою очередь документ был составлен после анализа методов и программ кабмина, который был произведен в первой половине прошлого года.

«Определили, что влияет, а какие деньги вроде тратятся, но результатов не получается», — отметил глава СП.

В ходе второй половины 2020 года ведомство разрабатывало подходы, в том числе математическое моделирование. При разработке были учтены все социальные группы, количество выплат, дефицит доходов в разных семьях и социальных группах. На основе этих данных была разработана модель.

Российский президент неоднократно называл основной задачей решение проблем бедности в стране. На это направлен ряд национальных проектов.

Счетная палата выявила увеличение процентного риска для федерального бюджета из-за изменения структуры размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) на аукционах в течение прошлого года, следует из отчета ведомства.