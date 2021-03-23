Житель Альметьевска обратился в суд с целью оспорить отцовство

Казань, 23 марта. Мужчина обратился в суд с иском на мать своего ребенка, чтобы отказаться от отцовства. По словам истца, малыш не имеет никакого внешнего сходства с ним.

Альметьевский городской суд провел слушание по делу с привлечением экспертизы ДНК отца и предполагаемого сына. Мужчина требует законно признать, что он не приходится отцом ребенку, и вычеркнуть все данные о нем из записи о рождении малыша.

Однако ДНК-тест на 99% подтвердил отцовство жителя Альметьевска. Судья отказала заявителю в его требованиях. Признать законным решение суда истец не захотел и намерен обжаловать данный вердикт, поскольку не верит в результат теста.

В качестве аргумента в пользу апелляции мужчина использует тот факт, что ребенок на него якобы совсем не похож. Вероятно, будет назначено более подробное генетическое исследование.