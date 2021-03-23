Средний размер потребкредитов россиян достиг рекордных показателей в феврале

Москва, 23 марта. Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило, как изменился средний размер потребительских кредитов в Российской Федерации.

Информация приводится на основе данных от четырех тысяч кредиторов на февраль 2021 года. Показатель увеличился на 32,7% по сравнению с тем же периодом 2020 года.

«В феврале 2021 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 264,8 тысячи рублей», — сообщает бюро.

Средний чек потребительского кредита заметно вырос и по сравнению с январем — на 17,7%. В прошлом месяце показатель достигал отметки в 225 тысяч рублей. Наибольший средний размер потребкредитов среди российских регионов был отмечен в Москве (537,2 тысячи рублей), Московской области (416,2 тысячи рублей) и Санкт-Петербурге (367,4 тысячи рублей).

НБКИ ранее предоставило данные о количестве одобренных кредитов российскими банками в 2020 году. Показатель достиг рекордно низкого уровня за последние три года, пишет Федеральное агентство новостей.