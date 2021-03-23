Участница «Холостяка» объяснила, зачем Тимати пригласил на шоу Егора Крида

Москва, 23 марта. Участница нового сезона «Холостяка» Анастасия Леонова будет бороться за сердце рэпера Тимати. Покорить она должна не только звезду, но и его друга Егора Крида.

В «Холостяке» появился Егор Крид, и многие были удивлены, зачем кумир молодежи пришел на шоу. Как оказалось, артиста позвал сам Тимати. Рэпер говорил, что ему нужна помощь «старшего товарища», который даст ему советы и поделится впечатлениями от девушек.

Леонова была шокирована неожиданным заявлением 37-летнего артиста, который объявил Крида еще одним холостяком.

«Это было очень неожиданное заявление, которое сбило с толку всех девчонок. Конечно, Егор яркий персонаж, и, возможно, некоторые девушки даже обрадовались такому повороту, хотя старались этого не показывать. Но я думаю, что, видя реакцию некоторых девушек, Тимур сделал свои выводы», — сказала участница «Холостяка» в разговоре с «Телепрограммой».

Тимати в прошлом году расстался со своей возлюбленной Анастасией Решетовой. Они были вместе с 2015 года, а в 2019 году у пары родился сын, которого назвали Ратмиром.