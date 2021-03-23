Официальный курс доллара вырос до 75,3 рубля

Москва, 23 марта. Доллар подорожал на 75 копеек — до 75,3585 рубля, согласно официальным курсам валют, установленным Банком России на среду.

Евро по сравнению с показателем на вторник вырос на 1,11 рубля — до 89,77 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась на 91,18 копейки, составив 81,8423 рубля.

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев ранее заявил, что главным положительным фактором для рубля является начало цикла повышения ставок. Инвесторы уверены, что ЦБ не будет повторять ошибки турецкого регулятора, поэтому к концу года ключевая ставка должна составить 5,5–6%.