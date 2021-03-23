Объем закупаемой Египтом пшеницы может возрасти на 200 тыс. тонн

Каир, 23 марта. Египет может увеличить объем импорта пшеницы до 13,2 млн тонн в сельскохозяйственном сезоне 2021–2022 года, что на 200 тысяч тонн больше, чем страна закупила в предыдущий период, сообщают специалисты FAS USDA.

Аналитики Департамента сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки обнародовали только предварительные данные. Финальный отчет ведомства ожидается в апреле этого года.

Согласно расчетам экспертов, для удовлетворения продовольственных нужд Каиру необходимо закупить больший объем зерновых культур, чем за предыдущий сельскохозяйственный сезон. Они отметили, что североафриканское государство значительно расширило посевные площади, что позволит собрать урожай порядка девяти млн тонн. Однако этого все равно мало для обеспечения собственных потребностей.

В конце прошлой недели глава синдиката фермеров Хусейн Абдель Рахман Абу Саддам заявил, что стоимость пшеницы может несколько снизиться на мировом рынке в 2021 году. Он указал на ожидаемое увеличение производства на 780 млн. тонн, что выгодно для Египта — крупнейшего импортера этой продукции.