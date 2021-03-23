Десять человек стали жертвами стрелка в Колорадо. События дня. ФАН-ТВ

Лавров обвинил Евросоюз в уничтожении отношений c Россией

Разрушил все до основания: Брюссель односторонними решениями уничтожил сложную архитектуру отношений Москвы и Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи со своим китайским коллегой.

«Если Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнерами только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться, то, наверное, объективно это ведет к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами. Потому что, я еще раз подчеркну: с Евросоюзом как с организацией отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя», — подчеркнул Сергей Лавров.

Лавров добавил, что если Евросоюз сочтет нужным устранить аномалию в наших отношениях, то Россия с готовностью возобновит конструктивный диалог. Однако из Брюсселя по-прежнему веет холодной войной. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на голубом глазу заявил, что Москва якобы по собственной инициативе взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом.