Десять человек стали жертвами стрелка в Колорадо. События дня. ФАН-ТВ

Лавров обвинил Евросоюз в уничтожении отношений c Россией
Разрушил все до основания: Брюссель односторонними решениями уничтожил сложную архитектуру отношений Москвы и Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи со своим китайским коллегой.
«Если Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнерами только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться, то, наверное, объективно это ведет к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами. Потому что, я еще раз подчеркну: с Евросоюзом как с организацией отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя», — подчеркнул Сергей Лавров.
Лавров добавил, что если Евросоюз сочтет нужным устранить аномалию в наших отношениях, то Россия с готовностью возобновит конструктивный диалог. Однако из Брюсселя по-прежнему веет холодной войной. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на голубом глазу заявил, что Москва якобы по собственной инициативе взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом.
Десять человек погибли в ходе стрельбы в Колорадо
Бойня в американском штате Колорадо. Как минимум десять человек стали жертвами стрельбы в супермаркете в городе Боулдере. Среди погибших — 51-летний полицейский Эрик Тэлли, первым среди правоохранителей прибывший на место преступления. Вооруженный винтовкой стрелок открыл огонь на поражение у входа магазин King Soopers в студенческом городке Фронт-Рейндж. А затем устроил пальбу в торговом центре. Злоумышленника задержали приблизительно через полтора часа после начала массовой расправы, он ранен. На свою чудовищную охоту киллер вышел налегке без футболки и обуви. О мотивах кровавого преступления, как и о темной личности злодея пока ничего не сообщается.
В Индии обрушилась трибуна со зрителями
Сложилась, словно карточный домик. Трибуна с сотнями зрителей обрушилась на стадионе в Индии. Инцидент произошел в городе Сурьяпет во время церемонии открытия молодежного чемпионата по «Кабадди». Это популярная в Индии командная игра с элементами пятнашек и борьбы. По меньшей мере 100 болельщиков получили травмы. Пострадавших доставили в ближайшие больницы, двое из них находятся в критическом состоянии. Различные переломы получили минимум пять человек. По предварительным данным полиции, деревянная конструкция рухнула под весом зрителей. В момент обрушения на трибуне находилось около полутора тысяч человек — в два раза больше, чем она могла выдержать. Устанавливаются все обстоятельства и подробности ЧП.
Алексей Демкин избран новым мэром Перми
Новым мэром Перми стал Алексей Демкин. За него проголосовало подавляющее большинство народных избранников на пленарном заседании Пермской городской думы. В конце прошлого года Дмитрий Самойлов покинул пост главы города и перешел на работу в краевое правительство. Исполняющим обязанности мэра до проведения конкурса был назначен первый замглавы администрации Алексей Демкин. Сегодня он избавился от приставки врио. Новый мэр — пермяк, ему 48 лет. Ранее он возглавлял крупную строительную компанию. Также был депутатом Гордумы. На новом посту Демкин планирует вплотную заняться дорогами и благоустройством города, обещает землякам бесплатный Wi-Fi на остановках и заправки для электромобилей.