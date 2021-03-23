Экс-главу ВМС Аргентины арестовали по делу о гибели подлодки «Сан-Хуан»

Буэнос-Айрес, 23 марта. Военный суд Аргентины арестовал бывшего главу ВМФ Марсело Срура по делу о затонувшей в 2017 году подводной лодке «Сан-Хуан». Тогда в погибли 44 человека. О новом повороте в деле о расследовании сообщило Radio Havana Cuba.

????????||Consejo de Guerra en Argentina arresta a exjefe de la Armada. ➡️https://t.co/s837G8MTf7#Cuba pic.twitter.com/sjAKxjCVVW — Radio Habana Cuba (@RadioHabanaCuba) March 22, 2021

Бывший командующий ВМФ проведет в тюрьме ближайшие 45 суток. Срура обвиняют в «неполном оповещении Министерства обороны о первоначальных событиях», а также в «создании препятствий при информировании родственников экипажа».

Суд постановил уволить начальника командования подводных сил ВМС Клаудио Хавьера Вильямиде с формулировкой «небрежное отношение к войскам и снаряжению». Согласно данным расследования, именно он «не рекомендовал» командиру подлодки оставаться на поверхности, а также ответственен за то, что не вызвал в срочном порядке штаб в связи с чрезвычайной ситуацией.

ARA San Juan: destituyen al capitán Villamide y ordenan el arresto del exjefe de la Armada https://t.co/omh6U9qJRy pic.twitter.com/yx7gMwOAcj — El Día de La Plata (@eldialp) March 23, 2021

В свою очередь адвокат Вильямиде Хуан Пабло Вигльеро заявил, что не согласен с решением суда и будет его обжаловать, потому что подзащитный «не осужден» и не может быть отстранен от должности на этом основании.

История гибели подлодки «Сан-Хуан»

О происшествии на подводной лодке «Сан-Хуан» стало известно 15 ноября 2017 года. Во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата экипаж перестал выходить на связь. В последнем сообщении командир предупредил о проблемах в системе электропитания. В подлодке на этот момент находились 44 человека, в том числе первая в Аргентине женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.

В поиске субмарины приняли участие корабли и авиация 18 стран, включая Россию. Однако они не дали результатов, и 1 декабря 2017 года руководство Аргентины решило прекратить спасательную операцию. Только 17 ноября 2018 года судно частной американской компании Ocean Infinity обнаружило лодку. Причиной гибели корабля стал взрыв, после этого вода попала в аккумуляторные баки, что, в свою очередь, вызвало короткое замыкание систем подлодки.