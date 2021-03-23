Политолог: Байден может спутать красную кнопку с вызовом пиццы в Белый дом

Президент США Джо Байден дает повод усомниться в своем состоянии управлять государством: его постоянно ловят на том, что он забывает имена не только политиков, но и собственных родственников. Об этом в комментарии ФАН рассказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Реакция Трампа

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал инцидент с главой государства Джо Байденом у самолета. Фрагмент его выступления был опубликован в TikTok.

«Я смотрел, как Джо Байден идет по трапу, и сказал: «Я ему не проиграл», — заявил Трамп.

Он усомнился в адекватности Байдена после падения на трапе самолета и в том, что тот понимает, какие документы подписывает.

Видео с Байденом, который трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета, широко распространилось в социальных сетях. В Белом доме объяснили, что причиной инцидента стал сильный ветер, и добавили, что президент чувствует себя прекрасно.

«Не понимает, о чем говорит»

Как отметил Дмитрий Родионов, реакция Трампа вполне понятна и предсказуема — едва ли он будет питать теплые чувства к Байдену и защищать его. Но тут как раз тот случай, когда, несмотря на всю предвзятость комментатора, выводы более чем объективны.

«Байден неоднократно давал повод усомниться в своем состоянии управлять государством. И дело даже не в падении на трапе — и с молодым и здоровым может случиться. А дело в том, что его постоянно ловят на том, что он забывает имена не только политиков, но и собственных родственников. Он дважды называл президентом Камалу Харрис, постоянно дает повод думать, что он вообще не понимает, о чем он говорит. Выпад в адрес [Владимира] Путина — из той же серии. Я вообще подозреваю, что таким образом его проверяли — готов ли он ляпнуть любую чушь, причем опасную чушь. Тут очевидно, что его спровоцировали, специально подвели к нужному ответу. Вопрос в том — кто? Кто реально управляет Байденом, а значит — Америкой? Вот тот вопрос, который сейчас интересует всех американцев», — пояснил Дмитрий Родионов.

Эксперт обратил внимание на комментарии зрителей Fox News, которые называют Байдена «троянским конем», которого специально привели к власти, чтобы управлять через него. Политолог считает, что это идеальная ситуация — оставаясь в тени, править руками «неадекватного деда».

«Если что пойдет не так — с него взятки гладки. В любой момент могут объявить, что он уходит в отставку по состоянию здоровья и ни за что не отвечает. При этом все, что он успеет натворить (или при нем успеют натворить), будет фактически списано на форс-мажор, силу природы, его величество случай и так далее. А натворить он может все, что угодно. Трамп не зря обращает на это внимание. Он может подписать все, что угодно. Объявить войну кому угодно. В конце концов — нажать на красную кнопку, будучи убежденным окружением, что таким образом заказывает в Белый дом пиццу», — заключил Дмитрий Родионов.

На прошлой неделе президент США Джо Байден в интервью позволил себе оскорбительные заявления в адрес российского руководства, а также бездоказательные обвинения в отношении Москвы. Владимир Путин развернуто и остроумно ответил американскому президенту, предложив обсудить имеющиеся разногласия в прямом эфире. Однако Белый дом предпочел не замечать миролюбивых предложений Путина.