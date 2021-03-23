Минтруд РФ заявил о недопустимости увольнения сотрудника за отказ от вакцинации

Москва, 23 марта. Увольнение из-за отказа от прохождения процедуры вакцинации является незаконным, если того не требует осложненная эпидемиологическая ситуация.

Работодатель не имеет права увольнять сотрудника при отказе от вакцинации, если эпидемиологическая обстановка не осложнена. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

«При отсутствии осложненной эпидемиологической обстановки категория лиц, не предусмотренная перечнем, имеет право на отказ от профилактических прививок. Отказ оформляется в письменной форме», — говорится в тексте сообщения.

В министерстве подчеркивают, что в случае ухудшения ситуации и возникновения угрозы распространения опасных инфекций, главные санитарные врачи российских регионов и их заместители наделяются полномочиями, позволяющими им выносить постановления об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Отказ приведет к временному отстранению от работы на период эпидемии.

Заявление ведомства стало ответом на запрос Минпросвещения и Общероссийского профсоюза образования по вопросам вакцинации педагогических работников от коронавируса. Согласно тексту обращения, ведомство просили разъяснить правовые аспекты прохождения вакцинации сотрудниками учебных заведений. Минтруд подчеркнул, что сейчас профилактические прививки от коронавирусной инфекции проводятся на добровольной основе.

Ранее президент России Владимир Путин оценил ситуацию с COVID-19 в стране. По его словам, обстановка с коронавирусом стабилизировалась.