Адвокат Соболь допустил ее перевод в СИЗО по делу о проникновении в квартиру

Москва, 23 марта. Юристу ФБК (признан иноагентом в РФ) Любови Соболь могут изменить меру пресечения из-за нарушения ей условий домашнего ареста, заявил адвокат женщины.

Соратница блогера Алексея Навального проходит в качестве обвиняемого по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Ей уже избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по данному производству. Однако в скором времени суд может пересмотреть принятое решение, заявил адвокат Соболь. По его словам, юриста ФБК могут перевести в СИЗО из-за нарушения ей условий отбытия меры пресечения.

Ранее московский суд перенес дату заседания по делу о проникновении в чужую квартиру с Соболь, сообщал ФАН. Соответствующее решение было принято после того, как прокурор заметил техническую ошибку в производстве.