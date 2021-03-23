Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

«Яндекс.Навигатор» будет предупреждать российских водителей об опасных участках дороги

«Яндекс.Навигатор» будет предупреждать российских водителей об опасных участках дороги

Москва, 23 марта. Функционал российского приложения «Яндекс.Навигатор» был расширен. Теперь водители смогут получать предупреждения о передвижении по опасным участкам дорог.

Новая функция уведомит автовладельцев о сложных перекрестках, опасных для обгона участках и местах, видимость в которых может помешать водителю увидеть пешехода. Сообщения будут отображаться на карте в виде знаков, пользователи приложения также смогут включить функцию их голосового озвучивания.

«Чтобы новая функция заработала, алгоритмы «Яндекса» проанализировали более 140 тыс. ДТП. Скопления ДТП объединили в участки, так как статистически там более вероятны новые происшествия. В итоге в последней версии «Навигатора» на его карте появилось более 1380 опасных участков», — сообщили в «Яндексе».

Похожие предупреждения уже входили в функционал навигатора. Ранее были добавлены сообщения о приближении к школам и превышении водителем скорости движения.

Ранее сообщалось, что голосового помощника «Алиса», разработанного компанией «Яндекс», научили рассказывать туристам о Великом Новгороде. Путешественники смогут узнать о новгородских достопримечательностях в стиле русских сказок.

Новости партнеров