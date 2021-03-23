«Яндекс.Навигатор» будет предупреждать российских водителей об опасных участках дороги

Москва, 23 марта. Функционал российского приложения «Яндекс.Навигатор» был расширен. Теперь водители смогут получать предупреждения о передвижении по опасным участкам дорог.

Новая функция уведомит автовладельцев о сложных перекрестках, опасных для обгона участках и местах, видимость в которых может помешать водителю увидеть пешехода. Сообщения будут отображаться на карте в виде знаков, пользователи приложения также смогут включить функцию их голосового озвучивания.

«Чтобы новая функция заработала, алгоритмы «Яндекса» проанализировали более 140 тыс. ДТП. Скопления ДТП объединили в участки, так как статистически там более вероятны новые происшествия. В итоге в последней версии «Навигатора» на его карте появилось более 1380 опасных участков», — сообщили в «Яндексе».

Похожие предупреждения уже входили в функционал навигатора. Ранее были добавлены сообщения о приближении к школам и превышении водителем скорости движения.

Ранее сообщалось, что голосового помощника «Алиса», разработанного компанией «Яндекс», научили рассказывать туристам о Великом Новгороде. Путешественники смогут узнать о новгородских достопримечательностях в стиле русских сказок.