Звезда «Белого солнца пустыни» четыре месяца находится в тяжелом состоянии после COVID-19

Тбилиси, 23 марта. Актер Кахи Кавсадзе, переболевший коронавирусом нового типа, не может оправиться после болезни. Состояние звезды фильма «Белое солнце пустыни» уже несколько месяцев тяжелое.

Артист заразился коронавирусом в конце ноябре. После трех недель интенсивной терапии Кавсадзе выздоровел и его выписали из больницы.

После COVID-19 состояние грузинского артиста резко ухудшилось. У звезды обострились старые болезни.

Как пишет газета «Культура» со ссылкой на Rustavi2, актер лежит в Первой университетской клинике с диагнозом «воспаление легких». Уже как четыре месяца звезда советского кино борется за жизнь.

В середине февраля стало известно об экстренной госпитализации Кавсадзе. У артиста диагностировали двустороннюю пневмонию.