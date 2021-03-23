Президент Сербии оценил необходимость сотрудничества с Россией

Белград, 23 марта. Сербия видит свой путь в продолжении сотрудничества с Россией, заявил президент европейского государства Александр Вучич.

В феврале президент РФ Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора со своим сербским коллегой производство российской вакцины «Спутник V» на территории республики.

В настоящее время Сербия ожидает новую партию препарата. Глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович получил подтверждение от министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова по вопросу поставки очередных доз «Спутника V».