ФАН публикует кадры с места гибели крановщика на Кубани

Краснодар, 23 марта. В распоряжении ФАН оказались фотографии произошедшего ЧП. Рабочий умер во время демонтажа вышки сотовой связи.

Как стало известно ФАН, трагедия произошла около 10 утра в станице Стародеревянковской в Каневском районе. Из-за высокой нагрузки опрокинулся автокран КамАЗ. Водитель пытался выпрыгнуть из кабины, но его придавило. В результате мужчина погиб на месте. Известно, что крановщик — житель города Армавир 1986 года рождения.

Следователи выехали на место происшествия в станице Стародеревянковской. Выясняются обстоятельства произошедшего.